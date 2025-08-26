El Primer Palo (25/08/2025): Programa completo; el Madrid gana en Oviedo y el Villarreal es líder

Últimos audios
- El Primer Palo (25/08/2025): Programa completo; el Madrid gana en Oviedo y el Villarreal es líderDani Blanco dirige la tertulia con Rodrigo Marciel, Alfredo Somoza, Israel Iñiguez y Javi Martínez
- El análisis de Beatriz García: España se queda sin relevo para sostener las pensionesEsmeralda Ruiz y Beatriz García analizan el boom de jubilaciones y las dificultades para comprar coche
- Tertulia de Dieter: Zapatero, sus casas y sus vínculos con VenezuelaEsmeralda analiza con Alejandro Vara, Pepe García Domínguez y Mario Noya el arranque del curso político.
- En este país llamado España: Vuelta al curso político entre incendios y la incógnita del futuro de SánchezEsmeralda Ruiz comenta que el Gobierno regresa sin avances, mientras la oposición se adelanta con propuestas frente a la crisis de los incendios.
- Es Salud: Cúrcuma contra la oxidaciónJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y de la cúrcuma.
- Tertulia de Herrero: Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos como medida contra los incendiosLeticia Vaquero analiza junto a David Jiménez, Maite Loureiro y Rubén Fernández las propuestas del PP contra los incendios.
- Kelugares: IsraelLeticia Vaquero y Carmelo Jordá viajan al país de Oriente Próximo.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Música: Temazos del año 1994Leticia Vaquero y Daniel Palacios recuerdan algunos de los éxitos musicales del año 1994.
- Boletín de las 17:00Luis Colom resume toda la actualidad.
