Últimos audios
- Es Salud: Cortisol y estrés crónicoJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud, el cortisol y el estrés crónico.
- Tertulia de Herrero: Bolaños consigue que el CGPJ abra diligencias informativas contra el juez PeinadoLeticia Vaquero analiza con Miguel Ángel Liso, Luis Fernando Quintero y Carmelo Jordá la investigación disciplinaria contra el juez del caso Begoña.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Efeméride: El 20 de agosto de 1937 nació El FaryLeticia Vaquero y Nerea Alonso recuerdan la vida del cantante, compositor y actor español.
- Tertulia económica: Más endeudados que nunca: la deuda pública toca un nuevo récord en 1,69 billonesLeticia Vaquero analiza con Javier Santacruz y Luis Fernando Quintero las noticias económicas.
- Música: Hallazgos musicalesLeticia Vaquero y Dani Palacios hablan de grupos o artistas poco conocidos que merecen la pena ser descubiertos.
- Las noticias de Herrero: Elegir embriones para tener bebés superinteligentes: la nueva tendencia de Silicon ValleyLeticia Vaquero entrevista a Nicolás Jouvé, catedrático de genética y ex miembro del Comité de Bioética.
- Boletín de las 17:00Luis Colom repasa las últimas noticias.
- Editorial Leticia Vaquero: La importancia de los incendiarios detrás de las llamas en España.Leticia Vaquero repasa toda la actualidad.
- Es Noticia: El fuego sigue descontroladoNoelia Bautista analiza y comenta toda la actualidad nacional e internacional.
