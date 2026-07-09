Últimos audios
- El Primer Palo (09/07/2026); programa completo: Francia gana a MarruecosTertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadán y Sergio Fernández
- La diana económica: El gran problema del absentismo laboral en España y la nueva marca de ropa del GobiernoCarlos Cuesta comenta con Beatriz García sobre el plan del PP para acabar con las bajas injustificadas y la campaña del PSOE con "influencers".
- Tertulia de Cuesta: El señalamiento de la UCO al exjefe de gabinete de Sánchez y la organización criminal de las cloacasCarlos Cuesta comenta con Arturo Criado y Raúl Vilas el papel de Juanma Serrano en el ‘enchufe’ a Leire Díez.
- El día en 15 minutos: la UCO acorrala a Juanma Serrano, el exjefe de Gabinete de Pedro SánchezCarlos Cuesta y Sandra León analizan la relación de Juanma Serrano con la cloaca y la Sepi y el enchufe de Leire Díez en Correos.
- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez, atemorizado por la investigación de Estados Unidos a ZapateroCarlos Cuesta analiza la evolución de las declaraciones de Trump y del presidente del Gobierno sobre el gasto en Defensa, y las pesquisas de EEUU.
- Tertulia de Herrero: La UCO implica al ex jefe de Gabinete de Sánchez en la cloaca del PSOELuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Ana Sánchez y Raúl Vilas el último informe de la UCO.
- Sucesos: Reconstruyen los últimos movimientos de Nikoline, la joven desaparecida y atropellada en MijasLuis Herrero analiza con Borja Méndez, periodista de sucesos de ABC, y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- Efeméride: Fallece Bonnie Tyler a los 75 añosLuis Herrero y Esther Nieto repasan la trayectoria de la cantante británica.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- El jardín de las delicias: "Satantango"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan del libro del Premio Nobel de Literatura 2025, Laszlo Kraszznahorkai, de la editorial Acantilado.
- Suscríbase a los podcast