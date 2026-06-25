Últimos audios
- Kilómetro Cero: La Terraza Magnética, La folclórica del siglo XXI y Kids Month de CLEOPATRAJaume Segalés y su equipo analizan los temas de actualidad y comentan la agenda cultural.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Por qué cada vez falta más gente al trabajo?Luis F. Quintero y su equipo analizan el impacto económico del absentismo laboral.
- Boletín de las 13:00Los servicios informativos de esRadio comentan la última hora de la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Belleza: 'Método Aha': cómo la posición de la cabeza influye en el envejecimientoFederico y Teresa de la Cierva hablan con Yvette Pons, especialista en bioestética funcional, sobre el ‘Método Aha’.
- Belleza: ZEM Wellness Clinic Altea, destino referente en EspañaFederico y Teresa de la Cierva hablan con Juan Antonio García, CEO de ZEM Wellness Clinic Altea.
- Crónica Rosa: Federico, sobre Pantoja: "La lió con Il Divo y ahora con un comunicado innecesario"Federico comenta toda la actualidad del corazón con Verónica Caso, Paloma Barrientos, Beatriz Miranda y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: Las agendas de Zapatero, ¿la piedra de Rosetta de la corrupción?Federico cuenta la última hora de Venezuela y analiza con Manso y Vara el nuevo informe de la UDEF sobre los cobros de Zapatero.
- Prohibido Contar Ovejas: Es el momento, llegó la hora... CONCURSOLo estabais pidiendo, vale no, pero lo deseabais con ganas, era inevitable pero inesperado. Llegó el CONCURSO más esprado de la radiodifusión española
- El Primer Palo (24/06/2026); Comentario de Juanma; el Barça y sus fichajesJuanma Rodriguez realiza su comentario de entrada.
- Suscríbase a los podcast