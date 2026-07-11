Economía para Todos: El trampantojo de los Presupuestos del Estado

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- Tertulia de Federico: De quién es la responsabilidad del incendio en Los GallardosFederico analiza con Vara e Ignacia de Pano las informaciones sobre el origen del incendio de Almería que ha costado la vida a 13 personas.
- La República de los Tonnntos: El chivato del asesinato de Miguel Ángel Blanco ya pasea en su puebloSanti González comenta cómo Ibon Muñoa, chivato en el asesinato del concejal, ha sido recibido como un héroe. La tumba tuvo que ser llevada a Galicia.
- Prensa Económica: Nuevo impuesto al comercio onlineFederico analiza con Beatriz García toda la actualidad económica centrada en la nueva tasa aduanera a las compras online.
- Federico a las 8: Moreno exigirá "todas las responsabilidades" por el incendioFederico analiza las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía sobre las posibles causas del incendio de Almería.
- Las Noticias de la Mañana: Zapatero hizo de intermediario entre Sánchez y el huido PuigdemontFederico y el equipo de La Mañana analizan las noticias de la mañana.
- Federico a las 7: Sánchez: del galgo de Paiporta a las cenizas de Los GallardosFederico analiza cómo tras 4 días Sánchez no ha viajado la zona en la que han muerto 12 personas. Fue visto por última vez en Londres con su hija.
- Los titulares de la prensa del día 13/07/26Vanessa Vallecillo y Luis Díaz repasan los titulares del día centrados en la última hora del incendio de Almería.
- Federico a las 6: Rajoy vuelve para dar un balón de oxígeno a SánchezFederico analiza cómo a un Sánchez cercado por la corrupción y que no ha viajado a Almería le viene bien la última de Rajoy.
- El programa de Cuesta: "De Zapatero a Sánchez: la Justicia atrapa la trama corrupta del PSOE"Carlos Cuesta repasa la actualidad y los innurables casos de corrupción que afectan al Gobierno y a Zapatero.
- Tirando a Fallar: con Luis Casimiro, un año despuésTras su gran temporada con el Río Breogán, Luis Casimiro vuelve a sentarse, un año después, largo y tendido en Tirando a Fallar.
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