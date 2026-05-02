Menú
Economía Para Todos

Economía Para Todos: Caos tras caer el decreto de prórroga de los alquileres

Carmen Tomás analiza Luis F. Quintero y Javier Santacruz cómo Sánchez sigue destrozando el mercado de la vivienda, tanto compra como alquiler.

Economía Para Todos

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carmen Tomás analiza Luis F. Quintero y Javier Santacruz cómo Sánchez sigue destrozando el mercado de la vivienda, tanto compra como alquiler.
Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles. | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado