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Economía Para Todos

Economía Para Todos: El stock de alquileres ha bajado un 61% en 5 años

Carmen Tomás analiza con Fernando H. Valls e Israel Garcia Juez el nuevo plan de vivienda del Gobierno tras hundir el mercado del alquiler.

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El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carmen Tomás analiza con Fernando H. Valls e Israel Garcia Juez el nuevo plan de vivienda del Gobierno tras hundir el mercado del alquiler.
Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. | Europa Press

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