Últimos audios
- Es Salud: La mejor manera de prevenir la sarcopeniaLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas sobre la sarcopenia.
- Economía Para Todos: La regularización de inmigrantes y la fragilidad de la economía españolaCarmen Tomás comenta toda la actualidad económica con José Raga y Manuel Llamas.
- La Contratertulia: Una invasión de palomas aterroriza el barrio de Delicias en MadridJesús Úbeda comenta las curiosas noticas de la semana: La invasión de palomas en Madrid, un hombre aparca en todas las plazas de un parking y más.
- Noticias del sector: En Clave Rural: 16 nuevos casos de peste porcina en jabalíes catalanesMaría Santos repasa todas las noticias del sector.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Joan Miró, la cocina española, homenaje a Francisco Nieva y sequedad vaginalIsabel SanJuan sobre Joan Miró, maestros de la cocina española, la exposición Pelo de tormenta y la sequedad vaginal con Piluca Barrau. ¡Dale al play!
- El Rincón de Lectura: Grandes maestros de la cocina, los sesenta esencialesEn El Rincón de Lectura hoy ojeamos Grandes maestros de la cocina española editado por Almuzara con su autor, Andrés Sánchez Magro. ¡No te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: Joan Miró, el genio misteriosoIsabel SanJuan repasa la vida y obra de Joan Miró, el genio misterioso de la Historia del Arte. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: La angelical Olivia Dean y los gatos depredadoresManuel Comesaña sigue explorando el Neo Soul británico con Olivia Dean y Miguel del Pino sobre el gato. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: El gato como temible depredador de la naturalezaMiguel del Pino dedica su sección al gato, más que un animal doméstico, un temible depredador de la naturaleza.
- El Pentagrama de Comesaña: Neo-Soul Británico II, la voz celestial de Olivia DeanManuel Comesaña sigue explorando el Neo-Soul británico a través de la celestial voz de Olivia Dean. ¡No te lo pierdas!
- Suscríbase a los podcast