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Economía Para Todos

Economía Para Todos: La regularización de inmigrantes y la fragilidad de la economía española

Carmen Tomás comenta toda la actualidad económica con José Raga y Manuel Llamas.

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Carmen Tomás comenta toda la actualidad económica con José Raga y Manuel Llamas.
Decenas de inmigrantes forman largas colas desde primera hora ante el Ayuntamiento de Valencia para realizar gestiones vinculadas al proceso de regularización. | Atlas News

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