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Economía Para Todos

Economía Para Todos: El legado que deja María Jesús Montero

Carmen Tomás analiza con Israel García Juez y Fernanado H. Valls el legado de Montero en el Gobierno y la llegada de Cuerpo.

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Carmen Tomás analiza con Israel García Juez y Fernanado H. Valls el legado de Montero en el Gobierno y la llegada de Cuerpo.
María Jesus Montero junto al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España durante el traspaso de carteras. | EFE

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