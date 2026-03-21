Economía Para Todos: El Gobierno, obligado a bajar impuestos

Últimos audios
- Es Salud: Cómo ponerle fin al estreñimientoLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas sobre el estreñimiento.
- Economía Para Todos: El Gobierno, obligado a bajar impuestosCarmen Tomás comenta toda la actualidad económica con Luis F. Quintero y Javier Santa Cruz.
- La Contratertulia: 20 camellos desclasificados de un concurso de belleza por pinchazos de bótoxSergio Valentín y Dani Palacios liman sus asperezas comentando las noticias locas de la semana: Camellos desclasificados, amigos con ansiedad y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Primavera artística, Jordi Teixidor, Filosofía y el Día Mundial del Síndrome de DownIsabel SanJuan sobre la primavera en el arte, la trayectoria de Jordi Teixidor, Filosofía para desconfiados y el Día Mundial del Síndrome de Down.
- El Rincón de Lectura: Filosofía para desconfiadosEn El Rincón de Lectura ojeamos Filosofía para desconfiados con su autor David Pastor Vico y reflexionamos sobre la reivindicacion del nosotros.
- El Arte de la Historia: La primavera en el arte y en los mitosIsabel SanJuan analiza la representación de la primavera en los mitos y el arte, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Coldplay y la flora privilegiada españolaManuel Comesaña dedica su sección a Coldplay y Miguel del Pino celebra la flora variada de nuestra España. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: España, una flora privilegiadaMiguel del Pino dedica su sección a los árboles de nuestro país celebrando la flora privilegiada de nuestra España. ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: Coldplay, ¿un sonido Pink Floyd?Manuel Comesaña inaugura el ciclo Coldplay analizando los primeros años de la banda... ¿Un sonido muy Pink Floyd? ¡No te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 21/03/2026 - Las ayudas de Sánchez por la guerra llegan tarde y malCompleto del sábado tras el circo de Sumar en el Consejo de Ministros o las claves de las ayudas anunciadas por el Gobierno
- Suscríbase a los podcast