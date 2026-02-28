Economía Para Todos: El Congreso tumba de nuevo proteger a los okupas

Últimos audios
- Economía Para Todos: El Congreso tumba de nuevo proteger a los okupasCarmen Tomás analiza con Susana Burgos y Fernando Valls cómo Sánchez ha vuelto a perder una votación en el Congreso.
- La Contratertulia: Los deportistas de los JJOO de invierno protestan ante la falta de preservativosSergio Valentín y Antonio Poveda comentan las locas noticias de la semana: El nuevo robot sexual para frenar la soledad y carteles polémicos en coles.
- Es La Mañana de Fin de Semana: El pan del Imperio Romano, Ana Locking, Las risas del arte y la IA como psicólogaEl pan del Imperio Romano, la exposición de Ana Locking sobre moda, Las risas del arte con Carlos Reyero y la IA como psicóloga.
- Psicología: ¿Puede sustituir la IA a los psicólogos?María Ibáñez y Jesús Jiménez conversan sobre la problemática de la IA como consejera y terapeuta. ¡No te lo pierdas!
- El Rincón de Lectura: Las risas del arteEn El Rincón de Lectura ojeamos el libro Las risas del arte y reflexionamos sobre el humor pictórico con su autor Carlos Reyero.
- El Arte de la historia: Pan y circo, el alimento que sostuvo un imperioSergio Alejo dedica su sección al pan y circo, aclamada expresión de la Antigua Roma, y una combinación que sostuvo al Imperio.
- 23-F: La gran estafaEl historiador y periodista, Jesús Palacios, valora los nuevos documentos desclasificados y desgrana la verdadera historia del 23F
- Es La Mañana de Fin de Semana: Los Rolling Stones y los mejores perros de EspañaManuel Comesaña continúa desgranando la historia de los Rolling Stones y Miguel del Pino dedica su sección a los Top Dogs.
- La Trinchera de Llamas del 28/02/2026 - Trump ataca a Irán por su programa nuclearIsrael y Estados Unidos han lanzado un "ataque preventivo" conjunto contra Irán y la amenaza que representa el régimen iraní
- Ecología para todos: Los Oscars de los perrosMiguel del Pino dedica su sección a los Oscars de los perros, ¡no te lo pierdas!
