Economía Para Todos: El drama para la economía del absentismo laboral

Carmen Tomás analiza con Luis Fernando Quintero y Beatriz García cómo 1,5 millones de trabajadores no van cada día a trabajar.

El absentismo laboral se ha duplicado en España en pocos años. | Unsplash/kate.sade

