Economía Para Todos: El drama para la economía del absentismo laboral

- Es Salud: Dime cómo duermes y te diré cómo cuidarteLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas sobre el sueño.
- Economía Para Todos: El drama para la economía del absentismo laboralCarmen Tomás analiza con Luis Fernando Quintero y Beatriz García cómo 1,5 millones de trabajadores no van cada día a trabajar.
- La Contratertulia: Un hombre hospitalizado por introducirse una bomba de la 1GM en el rectoSergio Valentín celebra su "onomástica" comentando las locas noticias de la semana: Las pantallas como barrera, la bomba de la 1GM en el recto y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: San Valentín, disentir en la Edad Media, el límite de lo real y amar bienRubén García sobre la leyenda de San Valentín, El arte de disentir en la Edad Media, El límite de lo real en la Galería de Javier Aranburu y amar bien
- Psicología: El arte de amar bienSilvia Congost celebra San Valentín presentándonos su nuevo libro El arte de amar bien, ¡no te lo pierdas!
- El Rincón de Lectura: El arte de disentir, intelectuales y herejes en la Edad MediaEn El Rincón de Lectura hoy ojeamos El arte de disentir sobre los intelectuales y herejes de la Edad Media con su autor, Emilio Mitre. ¡Dale al play!
- El Arte de la Historia: San Valentín, mitos y leyendasRubén García de O Cesar O Nada hoy nos cuenta la historia de San Valentín, ¿cuánto hay de leyenda? Pues prácticamente todo. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Jacobo DEMIGUEL y las cigüeñas por San BlasManuel Comesaña trae a estudio al cantautor pop Jacobo DEMIGUEL y Miguel del Pino dedica su sección a las adorables cigüeñas.
- Ecología para todos: La cigüeña por San BlasMiguel del Pino dedica su sección a las icónicas y míticas cigüeñas, ¿las hemos visto menos este San Blas? ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: Jacobo de Miguel, pop de cantautorManuel Comesaña trae a estudio a Jacobo de Miguel, pianista, arreglista, compositor y cantante. ¡No te lo pierdas!
