Economía Para Todos: Al Gobierno de Sánchez le gustaría intervenir Madrid con un 155

- Especial Elecciones en Aragón II: El PP pierde dos escaños con el 80% escrutado; el PSOE cae a 18Juan Pablo Polvorinos continúa la noche electoral con el análisis de Federico, Dieter Brandau, Carlos Cuesta, Llamas y Luis Herrero.
- Especial Elecciones en Aragón I: EL PSOE empieza el escrutinio salvando los muebles y el PP bajandoJuan Pablo Polvorinos da los primeros datos que llegan de los colegios electorales: Vox dobla, el PP baja y el PSOE no baja tanto como lo previsto.
- Raúl Vilas: "Son las primeras elecciones tras Adamuz, que ha elevado el enfado al máximo"El director de Libertad Digital recuerda que las elecciones de Aragón son las primeras que tienen lugar tras el trágico accidente de Adamuz.
- Primer análisis de Federico Jiménez Losantos: "Ohio es Zaragoza y puede ser donde saque mejores números Vox"Federico hace un primer análisis de las elecciones de Aragón una vez cerrados los colegios electorales y conocerse el dato de participación.
- Economía Para Todos: Al Gobierno de Sánchez le gustaría intervenir Madrid con un 155Carmen Tomás analiza con Javier Santacruz y Domingo Soriano la última del Gobierno de Sánchez a través de la ministra Isabel Rodríguez.
- Es Salud: ¿Son los procesados igual de perjudiciales que el tabaco?Lucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas sobre los alimentos procesados..
- TDND: "Los bancos son cajas negras, negocios complicados y peligrosos"Juan Huerta de Soto, de Cobas AM, visita Tu Dinero Nunca Duerme para comentar la situación del mercado en este inicio de 2026.
- Cine, series y cartelera: La fiera, vivir al límite como elecciónJuanma González nos habla de los tres geniales estrenos de la semana: La fiera, Primate y Hellboy. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Las prisas innecesarias, Lo que sueña un perro, maridajes y una nueva ficción sonoraRitmos infantiles con Amaya de Miguel, Lo que sueña un perro en el teatro, maridajes magistrales y ficción sonora de Alicia Parente sobre Vivian Maier
- El Teatro de la Mañana: Vivian Maier, la misteriosa niñera fotógrafaEl Teatro de la Mañana de Alicia Parente abre su telón para recibir la misteriosa historia de Vivian Maier, la niñera fotógrafa. ¡No te lo pierdas!
