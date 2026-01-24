Menú
Economía Para Todos: ¿Dónde está el dinero de los fondos europeos de Adif, Renfe y Transportes?

Carmen Tomás analiza con José Raga y Manuel Llamas el estado del sistema ferroviario en España y la huelga de maquinistas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. | EFE

