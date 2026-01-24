Últimos audios
- Es Salud: La grasa que es buena para el corazónLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas de la grasa y el corazón.
- Economía Para Todos: ¿Dónde está el dinero de los fondos europeos de Adif, Renfe y Transportes?Carmen Tomás analiza con José Raga y Manuel Llamas el estado del sistema ferroviario en España y la huelga de maquinistas.
- La Contratertulia: Un exigente multimillonario inglés busca esposa en apps de citasAntonio Poveda comenta las locas noticias de la semana como: El multimillonario que busca esposa, la vaca inteligente y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Maruja Mallo, cuidar nuestro hogar, Cromos de artista y propósitos distintos de Año NuevoMaruja Mallo con Isabel SanJuan, Yo soy mi casa con Jon Elajebeitia, Cromos de artista con Luis Pérez Calvo en CentroCentro y propósitos de Año Nuevo.
- Psicología: Nuevos propósitos diferentes para empezar el añoSilvia Congost nos propone distintos propósitos de año nuevo para iniciar el año, ¡no te lo pierdas!
- El Rincón de Lectura: Yo soy mi casa, cómo hablar y escuchar a tu hogarHoy ojeamos Yo soy mi casa de Jon Elajebeitia y editado por Edaf, ¿cómo hablar y escuchar a nuestro hogar? Lo conocemos, ¡no te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: Maruja Mallo, una fuerza creadoraIsabel SanJuan dedica su sección a Maruja Mallo, heroína de la historia e icono de la Generación del 27. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Los Piratas de Iván Ferreiro y nuestros hermanos homínidosManuel Comesaña dedica su sección a Los Piratas e Iván Ferreiro y Miguel del Pino habla de los otros homínidos.
- Ecología para todos: Chimpancés y bonobos, los otros homínidosMiguel del Pino hoy dedica su sección a los otros homínidos como los bonobos o los chimpancés. ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: Los Piratas, ritmos de rock-pop gallegoManuel Comesaña dedica la sección a Iván Ferreiro y Los Piratas, rock-pop al ritmo gallego.
