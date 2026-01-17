Últimos audios
- Economía Para Todos: El modelo Montoro de financiación abre la vía para limitar las rebajas del IRPF de las CCAACarmen Tomás analiza con Beatriz García e Israel García Juez lo que hay detrás, además de beneficiar a los separatistas, de la reforma de Montoro.
- La Contratertulia: ¿Estás muerto?, la app viral entre los jóvenes en ChinaSergio Valentín comenta las locas noticias de la semana como: ¿Estás muerto?, la app china que confirma que sigues vivo y la falta de hijos en Europa.
- Es La Mañana de Fin de Semana: La abdicación de Carlos I, el Día de la Hemiplejia Alternante y los juguetes vintageLa abdicación de Carlos I en Felipe II, Todos gordos (con perdón), el Día Internacional de la Hemiplejia Alternante Infantil y ¡Me lo pido! en Madrid.
- El Rincón de Lectura: Todos gordos (con perdón)En El Rincón de Lectura ojeamos Todos gordos (con perdón) de Julio Basulto y charlamos sobre la obesidad en un mundo diseñado para engordar.
- El Arte de la Historia: 470 años de la abdicación de Carlos I a favor de Felipe IIRubén García hoy rememora la ceremonia de abdicación de Carlos I de España en favor de su hijo Felipe II, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: La opinión de Comesaña sobre LUX y la ley de grandes simiosManuel Comesaña opina sobre LUX, el último álbum de Rosalía, y Miguel del Pino sobre la ley de grandes simios. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: Los pros y contras sobre la ley sobre grandes simiosMiguel del Pino hoy nos habla de la ley de los grandes simios, ¡no te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: LUX, entre lo divino y lo humanoManuel Comesaña hoy desgrana Lux, el nuevo álbum de Rosalía. ¿Divino o humano? ¡No te lo pierdas!
- La Lupa: Gaspar Zarrías, condenado por los ERE y ahora consultor millonarioRubén Arranz pone el foco en Gaspar Zarrías, antiguo dirigente socialista condenado a 9 años por el caso de los ERE
- La Trinchera de Llamas del 17/01/2026 - La hipocresía de la izquierda con Irán y Julio IglesiasPrograma completo para abordar la brutal represión en Irán, las denuncias de acoso sexual a Julio Iglesias o el problema de la financiación autonómica
