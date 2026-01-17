Menú
Economía Para Todos: El modelo Montoro de financiación abre la vía para limitar las rebajas del IRPF de las CCAA

Carmen Tomás analiza con Beatriz García e Israel García Juez lo que hay detrás, además de beneficiar a los separatistas, de la reforma de Montoro.

