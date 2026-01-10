Economía Para Todos: Sánchez cede y da a Cataluña su financiación singular

Últimos audios
- Es Salud: La mejor estrategia para cuidar del corazónLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas de Mundo Natural sobre la mejor estrategia para cuidar del corazón.
- Economía Para Todos: Sánchez cede y da a Cataluña su financiación singularCarmen Tomás analiza con Luis Fernando Quintero y Domingo Soriano la cesión de Sánchez ante Junqueras y el separatismo catalán.
- La Contratertulia: ¿La Fontana de Trevi deja de ser gratis este año?Jesús Úbeda comenta las noticias más locas de la semana como: La Fontana di Trevi será de pago este 2026, quitarse los zapatos en casa propia y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: El Tesoro de Aliseda, Robert Capa en Madrid, mandar a la mi*rda y la Fundación 38 gradosConocemos el Tesoro de Aliseda, Robert Capa: Icons, Cómo mandar a la mierda de forma educada y los cuidados paliativos en la Fundación 38 Grados.
- El Rincón de Lectura: Cómo mandar a la mierda de forma educadaEn El Rincón de Lectura ojeamos Cómo mandar a la mierda de forma educada y charlamos con su autora Alba Cardalda, ¡no te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: El Tesoro de AlisedaHoy conocemos la historia del Tesoro de Aliseda con Mario Muñoz, técnico de turismo. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: El marimbista Conrado Moya y la infancia de los animalesManuel Comesaña hoy nos presenta al marimbista Conrado Moya y Miguel del Pino habla sobre la infancia de los animales.
- Ecología para todos: Infancia animal, un mundo bello, variado y, a veces, duroMiguel del Pino hoy dedica su sección a la infancia de los animales, variada, bella y dura. ¡No os lo perdáis!
- El Pentagrama de Comesaña: Conrado Moya, percusionista y marimbistaManuel Comesaña invita al estudio al marimbista Conrado Moya. Con ellos descubrimos el fascinante mundo de dicho instrumento. ¡No os lo perdáis!
- La Trinchera de Llamas del 10/01/2026 - Esperanza para Venezuela y nueva cesión de Sánchez al independentismoPrograma completo del sábado con las últimas novedades sobre Venezuela y las cesiones y privilegios de Sánchez al independentismo
