Economía Para Todos: Sánchez cede y da a Cataluña su financiación singular

Carmen Tomás analiza con Luis Fernando Quintero y Domingo Soriano la cesión de Sánchez ante Junqueras y el separatismo catalán.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al líder de ERC, Oriol Junqueras, este jueves en el Palacio de la Moncloa. | EFE

