- Economía Para Todos: Las subidas que nos esperan en 2026Carmen Tomás comenta toda la actualidad económica con Israel García Juez y Javier Santa Cruz.
- Es La Mañana de Fin de Semana: 365 momentos estelares de la música y nuestro amigo el gatoRecordamos 365 momentos estelares de la música con Tuli Márquez y Miguel del Pino dedica su sección al gato.
- Ecología para todos: El gato como mascotaMiguel del Pino empieza el año dedicando su sección al gato como mascota, ¡no te lo pierdas!
- Úbeda en Llamas. El Testimonio Filosófico de Antonio EscohotadoJesús Úbeda entrevista a Jorge Escohotado, hijo de Antonio Escohotado, tras la reedición del libro de su padre ‘Filosofía para no filósofos’
- El Primer Palo (02/01/2026); Programa completo; el derbi catalán llega con emociónDani Blanco modera la tertulia con María Trisac, Sergio Fernández y Látigo Serrano
- La Trinchera de Llamas 03/01/2026-Programa Especial. A Sánchez le renta gobernar España, a la economía noEl equipo de La Trinchera repasa los siguientes temas en su programación especial navideña: Premio Noble a María Corina Machado y la economía española
- Así opera la cancelación 'woke': "Pintadas en los baños, vigilantes en las clases... es una inquisición"No sólo ocurre en EEUU. Santiago Navajas nos explica (y nos alerta) cómo el progresismo intolerante se ha hecho fuerte en España.
- Una Hora Contigo: Amparo Larrañaga, gran dama de la escena españolaAndrés Arconada entrevista a la actriz por la función Victoria y repasa con ella toda su trayectoria.
- Es Cine: La asistenta Sydney Sweeney, las rondallas gallegas, Disney y música de cineSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de La asistenta, El médico 2 y entrevistan al equipo de Rondallas. Además, FSO y la exposición de Disney.
- Entrevista a Tamas Novas, Carlos Blanco, Fer Fraga y Judith Fernández: "Me dirigió diciéndome más o menos alcohol"Sergio Pérez entrevista en San Sebastián al equipo de Rondallas. Cuentan cómo es trabajar con el director Daniel Sánchez Arévalo.
