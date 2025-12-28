Economía Para Todos: Regalitos navideños del Gobierno, pero con tufillo

Últimos audios
- TDND: Cobas, sobre la Bolsa española: "¿El mercado está caro? Sí, pero sigue habiendo compañías baratas"Iván Chvedine, responsable de la cartera Iberia de la gestora, visita Tu Dinero Nunca Duerme.
- Cine, series y cartelera: Homo Argentum, humor argentino para despedir el añoJuanma González hoy nos trae geniales estrenos para cerrar el año: Anaconda, Bob Esponja: Una aventura pirata, Homo Argentum y Atasco 3 ¡Dale al play!
- Es La Mañana de Fin de Semana: El Sol, el consumo de alcohol en Navidades, el triunfo del turismo y los videojuegosRoberto Pascua nos habla del Sol, Pedro Gª Aguado sobre el consumo de alcohol en Navidades, el triunfo del turismo en 2025 y los videojuegos.
- Videojuegos: Lo último de 2025 y lo más esperado en 2026Papi Game Over hoy nos visita para despedir el año con los últimos lanzamientos y nos informa de lo más esperado este 2026. ¡No te lo pierdas!
- Planeta de Pascua: ¿Por qué el Sol está cada vez más caliente?Roberto Pascua hoy nos invita a reflexionar sobre el motivo por el que el Sol cada vez está más y más caliente. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: María Lejárraga, la lotería, visitas animales y crecimiento en armoníaConocemos la vida de María Lejárraga, Jesús Alcoba analiza el sentido de la lotería, Miguel del Pino nos visita con un animal y crecemos felices.
- La Biblioteca de Elia: ABC, rutina para crecer felizEn La Biblioteca de Elia hoy ojeamos ABC: Rutinas para crecer feliz, editado por Bruño, y charlamos con su autora Susanna Isern. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: ¡Un animal viene a vernos!Miguel del Pino hoy nos promete que un animal nos visitará en estudio... ¿Será una inocentada? ¡No te lo pierdas!
- Sois los primeros: Cómo cuidar nuestra salud mentalIgnacio Balboa habla de cómo cuidar nuestra salud mental y entrevista a Xosé Lois Foxo.
- Economía Para Todos: Regalitos navideños del Gobierno, pero con tufilloCarmen Tomás analiza con Javier Santacruz e Israel García Juez lo aprobado por el último Consejo de Ministros.
