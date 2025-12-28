Menú
Economía Para Todos: Regalitos navideños del Gobierno, pero con tufillo

Carmen Tomás analiza con Javier Santacruz e Israel García Juez lo aprobado por el último Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). | Europa Press

