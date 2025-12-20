Economía Para Todos: Los agricultores, en pie de guerra contra la UE

Últimos audios
- Especial elecciones en Extremadura I: Batacazo histórico del PSOEJuan Pablo Polvorinos comenta el cierre de urnas y la primera hora de escrutinio de las elecciones extremeñas 2025.
- Es Salud: Cómo cuidar y nutrir tu cerebroLucía Prieto habla con ayuda de los especialistas de Mundo Natural del sistema inmune.
- TDND: La nueva etapa de AzValorFernando Bernad, socio fundador y co-director de Inversiones, analiza la nueva etapa de la gestora: "Ahora tenemos mucha más capacidad".
- Cine, series y cartelera: Vida privada, estreno a la francesaJuanma González nos cuenta los estrenos de la semana: La nueva de Avatar, Vida privada, El Extranjero y Keeper. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Carta a los Reyes, La función que sale mal cumple 7 años, viajamos por Navidad y cómicsBeatriz Izquierdo lee su carta a los Reyes Magos por la protección del menor, La función que sale mal, viajes con David Alonso y cómics con Vinuesa.
- Viajes Fin de Semana: Lugares fuera de ruta donde celebrar la NavidadDavid Alonso nos invita a un viaje por originales destinos para celebrar la Navidad, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Metallica, los tiburones en el Belén, la muerte de Internet y los Reyes MagosConocemos la historia de Metallica, charlamos sobre la muerte de Internet, Miguel del Pino mete tiburones en el Belén y la historia de los Reyes Magos
- Ecología para todos: Un Belén con tiburonesMiguel del Pino hoy nos habla sobre los nuevos inquilinos del Belén: Tiburones, dinosaurios y mucho más. ¡No te lo pierdas!
- La Biblioteca de Elia: Noche de ReyesEn La Biblioteca de Elia hoy ojeamos Noche de Reyes, editado por Combel. Charlamos con Oriol García Molosa, su autor. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: Un Belén con tiburonesMiguel del Pino hoy habla de los belenes y sus curiosos inquilinos como los tiburones o los dinosaurios. ¡No te lo pierdas!
- Suscríbase a los podcast