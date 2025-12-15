Menú
Economía Para Todos: Detenciones y registros en empresas públicas por presuntos amaños de contratos

Carmen Tomás analiza con Domingo Soriano y Beatriz García los registros en empresas públicas como Sepi, Enusa, Forestalia, Plus Ultra, Mercasa.

Carmen Tomás analiza con Domingo Soriano y Beatriz García los registros en empresas públicas como Sepi, Enusa, Forestalia, Plus Ultra, Mercasa.
Un furgón de la Policía Nacional pasa ante la sede del edificio que alberga la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza, este jueves. | EFE

