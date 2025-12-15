Economía Para Todos: Detenciones y registros en empresas públicas por presuntos amaños de contratos

Últimos audios
- El editorial de Carlos Cuesta: Desmintiendo el "mítin" de Sánchez punto por puntoCarlos Cuesta responde a las declaraciones del presidente del Gobierno en su comparecencia de balance del año.
- Tertulia de Herrero: Sánchez presume de contundencia contra el acoso sexual y la corrupciónLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas las palabras del presidente del Gobierno.
- Tertulia Cultural: Hallan muertos al director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los ÁngelesLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la carrera del actor, director y productor estadounidense.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Chile gira a la derecha dura con José Antonio KastLuis Herrero analiza con el periodista chileno John Müller los resultados electorales.
- Editorial Luis Herrero: Sánchez se atornilla al poder y se lava las manos con la corrupción y el acosoLuis Herrero analiza el tradicional balance de final de año del presidente del Gobierno.
- Fútbol es Radio: Xabi Alonso coge aire en VitoriaSergio Valentín comenta con Isodoro San José, Dani Blanco, Garci y Ugarte la victoria del Madrid y cómo Florentino ataca con el caso Negreira.
- Es Noticia: Sánchez hace balance sin autocríticaJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en el balance realizado por Pedro Sánchez donde se autoindulta de todos los casos de corrupción.
- Editorial de Juan Pablo: Un Sánchez hundido se autoindultaJuan Pablo Polvorinos analiza el balance anual del presidente del Gobierno acechado por los casos de corrupción y de acoso del PSOE.
