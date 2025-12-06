Economía Para Todos: La moratoria de Verifactu, Caos y trampas

Últimos audios
- Economía Para Todos: La moratoria de Verifactu, Caos y trampasCarmen Tomás analiza con Susana Burgos y Javier Santacruz la crisis abierta por el Gobierno con Verifactu.
- La Contratertulia: ¿La adolescencia dura hasta los 32 años?¡Bienvenido Sergio Valentín! Comentamos la duración de la adolescencia, la vuelta al mundo a pie y mucho más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: La medicina española y la historia de Juan Pablo I, el Papa de los 33 díasCharlamos sobre la medicina española en el mundo y escuchamos un teatro radiofónico de Alicia Parente sobre Juan Pablo I, el Papa de los 33 días.
- El Rincón de Lectura: Contribuciones de la medicina española al mundoConocemos las contribuciones de España a la medicina y al mundo con los autores Miguel Ángel Cuesta y Francisco Mateo.
- Es La Mañana de Fin de Semana: 47 años de la Constitución, el miedo a defraudar, los gatófilos y Sweet SpaceMiguel del Pino sobre las colonias felinas, 47º aniversario de la Constitución, el miedo a defraudar y Sweet Space.
- Psicología: El miedo a defraudarMaría Ibáñez y Jesús Jiménez hoy nos hablan sobre el miedo a defraudar, cómo gestionar y evitar que sea incapacitante.
- El Arte de la Historia. 47º aniversario de la Constitución EspañolaHoy celebramos el 47º aniversario de nuestra Constitución conociendo todas su curiosidades con Francisco Egido, doctor el Política Internacional.
- Ecología para todos: Gatófilos contra faunaMiguel del Pino hoy habla sobre las colonias felinas y la problemática que suponen.
- La Trinchera de Llamas del 06/12/2025 - 47 años de Constitución y el sanchismo decidido a ponerla en jaquePrograma completo en el Día de la Constitución con el caso Salazar, denuncias de acoso en el PSOE o las negociaciones Junts-PSOE
- La Lupa: 'El Pollo' Carvajal señala al chavismo de inundar EE.UU. de drogas y manipular eleccionesRubén Arranz desglosa la carta que el exmilitar ha escrito a Trump señalando al Cartel de los Soles y el control electoral para asegurar el poder
- Suscríbase a los podcast