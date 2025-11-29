Economía Para Todos: El Gobierno continúa su asedio al INE

Últimos audios
- Es Salud: Nutrición, actividad física y suplementación para combatir el efecto negativo de las pantallasJaume Sagalés habla con ayuda de los expertos de Mundo Natural de como combatir el efecto negativo de las pantallas.
- Economía Para Todos: El Gobierno continúa su asedio al INECarmen Tomás analiza con Israel García Juez y Luis F. Quintero la actualidad económica y cómo el Gobierno trata de asaltar de nuevo el INE.
- La Contratertulia: ¿Quién es la persona más perezosa del planeta?Belén Lázaro comenta las locas noticias de la semana como: La persona más perezosa del mundo, el come-back del fijo, los delfines venecianos y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: La reina María Cristina, Cero separación en el 12 de Octubre y misterios de Las MeninasLa reina María Cristina en el arte, el programa Cero Separación en el 12 de octubre con María Teresa Moral, Las Meninas y Expresionismo en el cine.
- El Rincón de Lectura: Las Meninas, descubriendo la habitación de los secretosEn El Rincón de Lectura hoy ojeamos Las Meninas y desgranamos los secretos de sus contenidos con el autor José Luis de Nó.
- El Arte de la Historia: La reina María Cristina de Hasburgo-LorenaIsabel SanJuan nos relata la vida de la reina María Cristina de Hasburgo-Lorena a través del arte, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Pino Palladino y las misteriosas rapaces nocturnasManuel Comesaña nos deleita con Pino Palladino y Miguel del Pino nos presenta a las rapaces nocturnas y su misterio.
- Ecología para todos: Rapaces nocturnas, aves silenciosasMiguel del Pino hoy nos habla de las misteriosas rapaces nocturnas, unas aves sumamente silenciosas.
- El Pentagrama de Comesaña: Pino Palladino, un bajo magistralManuel Comesaña hoy nos descubre la historia del bajo Pino Palladino, un músico magistral. ¡No te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 29/11/2025 - El sanchismo entra en prisiónPrograma completo del sábado tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, y toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez
