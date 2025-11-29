Menú
Economía Para Todos: El Gobierno continúa su asedio al INE

Carmen Tomás analiza con Israel García Juez y Luis F. Quintero la actualidad económica y cómo el Gobierno trata de asaltar de nuevo el INE.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicando en Ferraz la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización. | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

