Economía Para Todos: La alerta de la AIRef

Carmen Tomás comenta con Beatriz García y Domingo Soriano la actualidad económica, el techo de gasto y la petición de la AiRef sobre las pensiones.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, durante su comparecencia este martes en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso | EFE

