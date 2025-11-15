Economía Para Todos: Junts impide la prórroga de las centrales nucleares

Últimos audios
- Economía Para Todos: Junts impide la prórroga de las centrales nuclearesCarmen Tomás analiza con Javier Santacruz e Israel García Juez cómo Junts ha salvado a Sánchez y sentenciado a las nucelares.
- La Contratertulia: Un sacerdote zamorano regala al Papa una señal de tráficoJesús Úbeda y Belén Lázaro comentan las noticias de la semana como: Decorar la casa por Navidad nos hace mejores, el teletrabajo da felicidad y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Azucena Vieites, el Día Mundial Sin Alcohol, la Cronofobia y la llegada de Felipe VLa exposición de Azucena Vieites, el Día Mundial Sin Alcohol desde Alcohólicos Anónimos, la Cronofobia y la Galería de Colecciones Reales.
- El Rincón de Lectura: Cronofobia, el miedo al paso del tiempoEn El Rincón de Lectura descubrimos qué es la Cronofobia con su autor Sergio C. Fanjul. ¡No te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: Felipe V y las Galerias de Colecciones RealesA propósito de la proclamación de Felipe V como rey de España, conocemos la labor de las Galerías de Colecciones Reales.
- Es La Mañana de Fin de Semana: El fin de The Beatles y los orangutanesManuel Comesaña sobre el final de los Beatles y Miguel del Pino sobre las tres especies de orangután.
- Ecología Para Todos: El orangután, el hombre de los bosquesMiguel del Pino hoy dedica sus sección al orangután, el hombre de los bosques, y sus tres especies. ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: The Beatles, The EndManuel Comesaña cierra el ciclo Beatles por todo lo alto, con Abbey Road y su genial genialidad.
- La Trinchera de Llamas del 15/11/2025 - Nadie borra pruebas que avalan su inocencia: la verdad se defiende sin delitosCompleto de la Trinchera del sábado tras el juicio al fiscal general, la amnistía de Spielmann o el cierre de nucleares entre Junts-PSOE
- Madrid Emprende. Los viveros de la riqueza¿Emprendes o quieres lanzarte a emprender? Madrid Emprende ofrece espacios, recursos y asesoramiento gratis. Más información en madridemprende.es
- Suscríbase a los podcast