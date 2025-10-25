Economía Para Todos: Empresarios y autónomos alzan la voz

Últimos audios
- Es Salud: Verdades y mentiras del cambio de horaLucía Prieto habla con ayuda de los especialistas de Mundo Natural del cambio de hora y cómo afecta a nuestra salud.
- Economía Para Todos: Empresarios y autónomos alzan la vozCarmen Tomás analiza con Susana Burgos y Fernando H. Valls como tanto empresarios como autónomos han alzado la voz contra el Gobierno.
- La Contratertulia: ¡Las batas de estar por casa están de moda!Belén Lázaro y Jesús Úbeda comentan las locuras de la semana, como... El piso de 5m2 en Hong Kong, las batas a la moda y mucho más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Los Princesa de Asturias, la Paz de Westfalia bajo cielos estrelladosAna Mateu nos informa sobre los premios Princesa de Asturias, Rubén García sobre la Paz de Westfalia, lectura estrellada y psicología dependiente.
- Psicología: Madres que crean codependenciaSilvia Congost hoy nos explica cómo gestionar una situación codependiente de madre e hijos.
- El Rincón de Lectura: Mirar los cielos, una historia del cosmos a través de la ciencia y el arteEn El Rincón de Lectura hoy ojeamos con Montserrat Villar su viaje por la historia del cosmos en la ciencia y el arte. ¡No te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: La firma de la Paz de WestfaliaRubén García nos informa sobre la firma de la Paz de Westfalia, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Beatles psicodélicos y hormigas ennoviadasManuel Comesaña nos trae los primeros ramalazos psicodélicos de los Beatles y Miguel del Pino sobre las hormigas voladoras.
- Ecología para todos: Hormigas con velos, ¡llegan las voladoras!Miguel del Pino dedica su sección a las hormigas voladoras, que llegan ahora en otoño. ¿Cómo hacernos sus amigas? ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: Rubber Soul y Revolver, las puertas al cambioHoy Manuel Comesaña señala el inicio del cambio en los Beatles con Rubber Soul y Revolver, ¡no te lo pierdas!
