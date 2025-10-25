Menú

Economía Para Todos: Empresarios y autónomos alzan la voz

Carmen Tomás analiza con Susana Burgos y Fernando H. Valls como tanto empresarios como autónomos han alzado la voz contra el Gobierno.

Economía Para Todos

Los autónomos lo tienen cada vez más difícil. | Pixabay/CC/rawpixel

