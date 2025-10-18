Economía Para Todos: Del fracaso de la OPA contra el Sabadell al enfado de los autónomos

Últimos audios
- Es Salud: Consultas de los oyentesLucía Prieto responde las preguntas de los oyentes con ayuda de los mejores especialistas de Mundo Natural.
- Economía Para Todos: Del fracaso de la OPA contra el Sabadell al enfado de los autónomosCarmen Tomás analiza toda la actualidad económica centrada en la OPA al Sabadell y la subida a los autónomos con Domingo Soriano e Israel García Juez.
- La Contratertulia: La canción 'Cumpleaños feliz' de Parchís aterroriza una pedanía de MurciaJesús Úbeda comenta las locas noticias de la semana, como: La canción de Parchís que sonó 5 horas seguidas, el secreto que guarda el yogur y más.
- Ecología para todos: los escarabajosMiguel del Pino resume los aspectos más importantes de los coleópteros: hay centenares de miles de especies distintas de escarabajos.
- Psicología: Vivir hasta el final, una guía de cuidados paliativosMónica Lalanda y Daniel Ramos publican con la Fundación Dignia la guía ilustrada de cuidados paliativos Vivir hasta el final.
- Es la Mañana de Fin de Semana: ¿Qué supuso el descubrimiento de los restos del Titanic?40 años del descubrimiento del Titanic, Cleopatra inmersiva, Desbloqueando a Picasso y descubrimos la guía de cuidados paliativos.
- El Pentagrama de Comesaña: the Beatles IIIManuel Comesaña nos analiza el álbum ‘Help’ y el precio que pagaban los Beatles por la fama y la carga de trabajo.
- La Trinchera de Llamas del 18/10/2025 - ¿De dónde sale el dinero en efectivo del PSOE?Programa completo de la Trinchera para tratar las 'no´ declaraciones de Ábalos y Koldo en el Supremo o los nuevos sobres y bolsas del dinero del PSOE
- La Lupa: Así se financiaron las ayudas "humanitarias" de Ábalos y FIADELSORubén Arranz desengrana la labor social de Ábalos, las actividades de la Fundación y cómo alardeaba de su trabajo social mientras manejaba chistorras
- Tertulia de La Trinchera: El PSOE admite los pagos de efectivo pero no indica su procedenciaPilar Rodríguez Losantos, Miguel Ángel Pérez y Marcos de Quinto debaten sobre el origen de la financiación del PSOE, los sobres de Ábalos o el CIS
