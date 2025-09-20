Economía Para Todos: La vivienda, otra maniobra de distracción de Sánchez

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: Las desventajas de los alimentos ultraprocesadosAlberto Fernández habla de los alimentos ultraprocesados.
- Qué me pasa, doctor: Novedades en cardiologíaFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con uno de los responsables de cardiología en la Fundación Jiménez Díaz.
- Crónica Rosa: Genoveva Casanova, contra los mediosFederico comenta toda la actualidad con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Cerdán, el preso que negociaba con el PPAnalizamos junto a Rubén Arranz y Alejandro Vara el nombramiento de Enriqueta Chicano al frente del Tribunal de Cuentas.
- Jiménez Losantos entrevista a Jaime de los SantosFederico entrevista al diputado y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, por el escándalo de las pulseras antimaltrato.
- La Bolsa: Importante caída en el Ibex 35Federico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño que lo hace a la baja tras las novedades de la OPA del BBVA al Sabadell.
- La República de los Tonnntos: Ángel Víctor Torres postula a Sánchez para el Nobel de la PazSantiago González comenta algunas paridas de tonnntos patrios como el ministro Ángel Víctor Torres y su estrambótica propuesta.
- La Radioteca, con Dieter BrandauCon el rigor de siempre, Dieter Brandau y su equipo lanzan un nuevo podcast de investigación firmado por Libertad Digital.
- Federico a las 8: Sánchez lidera la Intifada en la ONUFederico comenta la previa de la Asamblea de la ONU con la situación de Palestina sobre la mesa.
