Menú

Economía Para Todos: Caos en la red eléctrica, trenes, carreteras...

Carmen Tomás analiza con José Raga y Domingo Soriano la degradación de las infraestructuras y servicios de España con Sánchez.

Economía Para Todos

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carmen Tomás analiza con José Raga y Domingo Soriano la degradación de las infraestructuras y servicios de España con Sánchez.
FOTODELDÍA GRAFCAN8686. PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA) (ESPAÑA), 29/04/2025.- El apagón que este lunes dejó sin luz a la mayor parte de la España peninsular no ha tenido incidencias en las redes eléctricas de Canarias, aisladas de la península, pero sí se ha notado en importantes distorsiones en las redes de telecomunicaciones. En la imagen, tendidos eléctricos en Fuerteventura. EFE/Carlos de Saá | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado