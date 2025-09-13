Economía Para Todos: Caos en la red eléctrica, trenes, carreteras...

Últimos audios
- La República de los Tonnntos: Sánchez hace de "hooligan" y se carga La Vuelta a EspañaSantiago González analiza la repercusión que ha tenido la cancelación del final de La Vuelta a España tras los ataques alentados desde el Gobierno.
- Federico a las 8: Sánchez destroza la imagen de España por interés personalFederico aborda con Daniel Muñoz la estrategia de polarización promovida por el Gobierno y que ahora tiene a La Vuelta como ejemplo.
- Las Noticias de La Mañana: Los mensajes incendiarios del Gobierno para reventar La VueltaFederico comenta los mensajes lanzados por Pedro Sánchez y sus ministros alentando los altercados violentos para reventar La Vuelta.
- Prensa económica: La cruda realidad de la economía española que esconde SánchezLM publica un lunes negro de Rotellar en el que desmonta el crecimiento económico de Sánchez, "es a corto plazo y basado en gasto, déficit y deuda".
- Federico a las 7: Sánchez alimenta hordas violentas para reventar La Vuelta a EspañaFederico analiza junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo lo sucedido en las últimas horas en Madrid tras la suspensión de La Vuelta.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en los violentos disturbios provocados por la izquierda más radical.
- Federico a las 6: Sánchez alienta los disturbios que cancelaron La VueltaFederico analiza la imagen lamentable de España con graves disturbios de la izquierda más violenta alentada por Sánchez como cortina de humo.
- Reportajes en Es la Mañana: Propaganda pro Hamás a los niños vascos en las fiestas popularesVanessa Vallecillo recoge testimonios sobre cómo en el País Vasco se inocula desde la infancia la propaganda pro Hamás.
- El Programa de Cuesta: del bombazo de los burdeles a los oscuros negocios de ZapateroCarlos Cuesta habla de los oscuros negocio de Zapatero y de los burdeles donde iban los socialistas.
- Entrevista con Julián Martínez, entrenador del REG de RuandaEntrevista con Julián Martínez, nómada de los banquillos españoles, actualmente en el REG de Ruanda.
