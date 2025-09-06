Economía Para Todos: De las mentiras de Yolanda Díaz a la quita de deuda

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: Leire Díez se presenta como «víctima» en el SenadoLuis Herrero analiza la comparecencia de Leire Díez en el Senado junto a Juan Pablo Polvorinos y Cristina de la Hoz.
- Es Salud: Intestino PorosoJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y del intestino poroso.
- El Primer Palo (04/09/2025): Al infierno con los tattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (04/09/2025): Coche escobaMaría Trisac nos trae las últimas noticias del día
- Boletin 18hVerónica Jorro nos resume la actualidad.
- Tertulia cultural: Amenábar estrena "El Cautivo"Luis Herrero habla de cine, libros y música con Pedro García Cuartango, José Luis Garci y Luis Enríquez.
- Las noticias de Herrero: Los jóvenes Z se alejan de los milenials y recuperan hábitos de sus abuelosLuis Herrero entrevista a Patricia Abad, responsable cuantitativa de GAD3, autores del estudio.
- Boletín de las 17hVerónica Jorro resume la actualidad.
- Editorial de Luis Herrero: Israel tacha a Sánchez de "corrupto antisemita" cargado de odioLuis Herrero analiza las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno contra Israel.
- Fútbol es Radio: La goleada de España a Turquía y el supuesto cambio de MbappéSergio Valentín comenta toda la actualidad del fútbol con Luis Herrero, Isidoro San José, Gonzalo Heredero y Jaime Ugarte.
