Menú

Economía Para Todos: De las mentiras de Yolanda Díaz a la quita de deuda

Carmen Tomás comenta toda la actualidad económica con Beatriz García y Manuel Llamas.

Economía Para Todos

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carmen Tomás comenta toda la actualidad económica con Beatriz García y Manuel Llamas.
Yolanda Díaz cita a la dirección de Ryanair para analizar sus planes de recorte en aeropuertos | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Últimos audios

Lo más escuchado