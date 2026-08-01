Los precios más raros del mundo (y por qué los seguimos pagando)

Los precios no son solo números. Son señales, relatos, comparaciones y a veces trampas bien diseñadas. Desde el punto de vista de la teoría clásica los precios suben cuando hay más demanda o menos oferta, y bajan en el caso contrario. Pero la realidad del consumidor es bastante más compleja.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, dedicamos el episodio a uno de los temas favoritos del programa: la psicología de los precios y las peculiaridades del comportamiento del consumidor que se escapan de los manuales de economía convencional.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el cantante británico Robbie Williams . Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Candy"

"Feel"

"Rock DJ"