La IA, desde dentro: entrevistamos a un directivo español de Silicon Valley

Paco González-Blanch, directivo de Sierra, analiza la situación actual de esta tecnología en Economía Para Quedarte Sin Amigos: ¿qué pueden hacer y qué no ahora mismo los ordenadores más avanzados?
Música
Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico Thompson Twins. Y estos son los temas que hemos escuchado:
- "Hold me now"
- "Doctor doctor"
- "Lies"
- "In the name of love"
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