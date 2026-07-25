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Economía para quedarte sin amigos

La IA, desde dentro: entrevistamos a un directivo español de Silicon Valley

Paco González-Blanch, directivo de Sierra, analiza la situación actual de la tecnología: ¿qué pueden hacer y qué no los ordenadores más avanzados?

Economía para quedarte sin amigos

Paco González-Blanch, directivo de Sierra, analiza la situación actual de esta tecnología en Economía Para Quedarte Sin Amigos: ¿qué pueden hacer y qué no ahora mismo los ordenadores más avanzados?

Música

Economía para quedarte sin amigos

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico Thompson Twins. Y estos son los temas que hemos escuchado:

  • "Hold me now"
  • "Doctor doctor"
  • "Lies"
  • "In the name of love"

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