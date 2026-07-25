La IA, desde dentro: entrevistamos a un directivo español de Silicon Valley

Paco González-Blanch, directivo de Sierra, analiza la situación actual de esta tecnología en Economía Para Quedarte Sin Amigos: ¿qué pueden hacer y qué no ahora mismo los ordenadores más avanzados?

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico Thompson Twins. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Hold me now"

"Doctor doctor"

"Lies"

"In the name of love"