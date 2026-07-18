John Ford, libertad y propiedad: todo lo que podemos aprender del mejor director de la historia

John Ford es el único director al que Orson Welles respetaba sin reservas. Cuando le preguntaron por los tres mejores cineastas norteamericanos, respondió: "El primero es John Ford, el segundo es John Ford y el tercero es John Ford."

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Santiago Navajas, filósofo y crítico de cine, para analizar tres películas del director —La diligencia, El sargento negro y El hombre que mató a Liberty Valance— y explorar por qué su cine sigue siendo una de las defensas más lúcidas del pensamiento liberal que ha dado la historia del séptimo arte.

La tesis de partida es que el liberalismo, a diferencia de otras ideologías, no es una utopía abstracta sino, como señala Navajas, "una utopía con los pies en el suelo, basada en una concepción de la naturaleza humana que no es idealista sino enraizada en lo que los seres humanos realmente son." Eso es precisamente lo que Ford traduce en imágenes: la violencia no es algo que deba negarse sino encauzarse mediante la ley, el orden surge desde abajo y no desde arriba, y la civilización es un logro frágil que exige coraje para sostenerse.

Música

Esta semana, las protagonistas de nuestra selección musical son las bandas sonoras de las películas que comentamos.

