El tabú de las pensiones: el jubilado medio cobra un 62% más de lo que aportó

El sistema de pensiones español es el elefante en la habitación de la política económica española. Todo el mundo sabe que está ahí, nadie quiere mirarlo de frente. Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, recuperamos el capítulo anual dedicado a las pensiones con Daniel Fernández, coautor junto a Santiago Calvo del libro El elefante en la habitación: la insostenibilidad del sistema de pensiones, para explicar con números por qué el sistema no puede seguir funcionando como hasta ahora y qué alternativas existen.

La tesis central del libro es incómoda pero matemáticamente acertada: el sistema de pensiones español paga más de lo que puede sostener. Por cada euro que un trabajador aporta al sistema a lo largo de su vida laboral, obtiene en el momento de jubilarse aproximadamente un 62% más. En términos de rentabilidad anual real equivale a entre el 2,5% y el 3,5%. El problema es que la economía española crece a largo plazo al 1,2% real. Por eso, los autores sostienen que la diferencia entre lo que el sistema promete y lo que puede generar es el origen de todo el desequilibrio.

El déficit contributivo del sistema supera los 63.000 millones de euros anuales, una cifra que por sí sola explica todo el déficit público español. Dicho de otra manera: España tendría superávit fiscal si no fuera por el agujero del sistema de pensiones. Y la hucha de las pensiones, que no deja de ser una ficción contable, no aportaría demasiado para resolver el problema: incluso si tomamos su nivel máximo (alcanzado hace ya más de una década y tras el que se fue vaciando para pagar las prestaciones) no alcanzaría siquiera para cubrir un año del déficit actual.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo estadounidense The Offspring. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Why Don't You Get a Job?"

"Pretty Fly (for a White Guy)"

"The Kids Aren't Alright"

"You're Gonna Go Far, Kid"