El declive de la universidad: "España cultiva la mediocridad"

España tiene el 52 % de sus jóvenes de entre 25 y 34 años con titulación superior, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. Nunca hubo tantos alumnos en la Universidad española, nunca tantos centros —más de 90, entre 50 públicas y 41 privadas— y nunca tantos estudios ofertados. Y sin embargo, quienes llevan décadas dentro del sistema universitario describen una institución que ha crecido en cantidad mientras retrocedía en exigencia.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, hablamos con Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, para analizar con honestidad el estado real de la Universidad pública española. Según sus palabras, "España cultiva la mediocridad".

El primer diagnóstico es el de la asistencia. Desde el covid-19, el porcentaje de alumnos que acude a clase en la Universidad pública se ha desplomado de forma llamativa y sin una explicación clara. En algunas aulas, de un grupo de 60 matriculados aparecen 15. No es un fenómeno aislado ni de una facultad concreta: profesores de distintas universidades públicas describen la misma situación. El dato lo confirma: un 33 % de los alumnos abandona sus estudios antes de titularse —aunque en universidades presenciales el porcentaje baja al 17 % en primer año— y seis de cada 10 universitarios no termina la carrera en el tiempo teórico establecido. La conclusión de Martínez-Sicluna es clara: "La universidad se ha convertido en un sitio donde se aparca a la gente".

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo estadounidense Red Hot Chili Peppers. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"The Zephyr Song"

"Otherside"

"Can’t Stop"

"By The Way"