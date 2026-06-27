El milagro irlandés: qué podemos aprender de uno de los países de moda

Irlanda es el segundo país de la UE en renta per cápita ajustada a paridad de poder adquisitivo, solo por detrás de Luxemburgo. En 1990 tenía una renta per cápita similar a la española. Hoy, la supera por mucho: 133.000 dólares frente a los 57.000 de España.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, inauguramos una nueva sección del programa en la que analizamos países que nos llaman la atención a través de españoles que viven en ellos. El elegido para estrenar el formato es Borja Velasco Vidal, economista afincado en Irlanda desde hace cuatro años, que nos cuenta desde dentro cómo funciona realmente el tigre celta.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo irlandés The Corrs. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Breathless"

"What can I do"

"Runaway"

"Everybody hurts"