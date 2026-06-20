De las pajitas a las bolsas: la absurda guerra contra el plástico

Pocos materiales han sido tan demonizados en el debate público de los últimos años como el plástico. Sin embargo, pocas veces se analizan los datos reales que hay detrás de esa demonización. La propaganda y los prejuicios hacen de un claro avance tecnológico un producto a veces incómodo para determinados sectores de la población. No obstante, la realidad que esconde este invento es mucho más compleja y más elocuente.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, hablamos con Sergio Lahuerta, de la empresa Esfer, fabricante de bolsas y envases plásticos con sede en Zaragoza, y con Mari Carmen Delamo, directora de Comunicación y Marketing de Anaip, la Asociación Española de Industriales de Plásticos, para hacer lo que casi nadie hace: defender el plástico con números.

El punto de partida es contundente. Sustituir el plástico por las alternativas que hoy existen en el mercado supone multiplicar por 3,6 el uso de materiales, por 2,2 el consumo de energía necesario para fabricarlos y casi triplicar las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho de otra forma: las bolsas de papel, las pajitas de cartón y los envases de vidrio que se presentan como opciones más sostenibles son, en la mayoría de los casos, peores para el medioambiente que el plástico al que sustituyen. Un estudio del Gobierno de Dinamarca de 2018 lo cuantificó con precisión: para que una bolsa de algodón orgánico tenga la misma huella ecológica que una bolsa de plástico convencional, hay que usarla 20.000 veces. Nadie lo hace.