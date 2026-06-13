Axel Kaiser: "Europa no tiene futuro; Argentina, sí"

Iberoamérica vive uno de sus momentos políticos más intensos y polarizados de las últimas décadas. Presidentes que generan pasiones globales, batallas ideológicas sin cuartel y países que oscilan entre el colapso y la transformación radical. Además, se suman las recientes elecciones en Colombia y en Perú, así como el fenómeno que causa el presidente argentino, Javier Milei.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Axel Kaiser, escritor, pensador liberal, abogado, profesor universitario y presidente de la Fundación para el Progreso de Chile, para analizar el mapa político del continente y presentar su libro Nazi-comunismo, publicado por Editorial Deusto, en el que defiende que nazismo y comunismo son dos caras de la misma moneda.

Apoyándose en fuentes primarias, muchas de ellas solo disponibles en alemán, Kaiser argumenta que el nazismo y el marxismo-leninismo comparten cinco elementos esenciales. "La gente no va a poder creer cómo la identidad ideológica criminal del marxismo es la misma que tiene el nazismo", señala Kaiser, que también recuerda que los propios Mises y Hayek ya advirtieron de ello. Que el mismo Mussolini llevara una medalla de Karl Marx en el bolsillo durante años, o que Hitler tomara ideas directamente de Marx para incorporarlas a su matriz ideológica, son datos que el libro documenta con precisión y que explican por qué la descalificación fácil de "facho" sigue siendo una herramienta para cerrar debates.

Música

Esta semana, la protagonista de nuestra selección musical es el grupo hispano-argentino Los Rodríguez. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Sin Documentos"

"Para No Olvidar"

"Mucho Mejor"

"Dulce Condena"