Virtudes burguesas y el triunfo de Europa: la tesis más interesante de una economista imprescindible

¿Por qué Europa? Es la gran pregunta de la historia económica. En el año 1000, China y el mundo árabe aventajaban ampliamente a un continente fragmentado y relativamente atrasado. Sin embargo, fue Europa la que en los siglos siguientes protagonizó el mayor salto en prosperidad que ha conocido la humanidad.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, nos adentramos en la obra de Deirdre McCloskey, ganadora del Premio Juan de Mariana, para explorar su respuesta a esa pregunta junto con el subdirector del Juan de Mariana, Juan Navarrete, y el profesor de la Universidad Francisco Marroquín, Eduardo Fernández Luiña. La respuesta que da McCloskey no es la geografía, ni los recursos naturales, ni siquiera las instituciones: fueron las ideas.

Música

Esta semana, la protagonista de nuestra selección musical es el grupo español Nosoträsh. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Dando Vueltas"

"Voy a Aterrizar"

"Completamente Sola"

"Arte"