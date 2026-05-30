Las cifras reales (sin maquillaje) del mercado laboral de Sánchez y Díaz

Veintidós millones de afiliados. Con esa cifra, con la camiseta de la selección y música épica de fondo, Pedro Sánchez celebró uno de los hitos que más ha repetido a lo largo de esta legislatura. El problema es que detrás de ese número hay muchas más capas de las que el Gobierno quiere reconocer.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con José María Rotellar, economista y analista habitual de Libre Mercado, para desgranar uno a uno los artificios estadísticos que sostienen el relato oficial sobre el empleo en España.

El primer problema es que los 22 millones no son personas, sino afiliaciones. Hay trabajadores con varias altas simultáneas en la Seguridad Social, con lo que el número de personas reales en el mercado laboral es menor. Pero eso es casi lo de menos. Lo verdaderamente relevante es la distorsión que ha introducido la reforma laboral de Yolanda Díaz con los fijos discontinuos. Una figura que existía para casos muy concretos —trabajadores del sector turístico que no trabajaban durante meses— ha pasado de afectar a unas decenas de miles de personas a superar el millón. Esos trabajadores, cuando no están en activo, no computan como parados: quedan clasificados como demandantes de empleo ocupados, una categoría que a efectos prácticos los hace desaparecer de las estadísticas de desempleo.

Música

Esta semana, la protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico Belle and Sebastian. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"The State I Am In"

"Sleep the Clock Around"

"She Is Losing"

"Another Sun Day"