La fórmula secreta de Utah y los mormones: uno de sus miembros nos desvela las claves de su éxito

Utah lleva décadas siendo uno de los estados más prósperos de Estados Unidos, con los mejores datos de movilidad social, los índices de desigualdad más bajos y una cohesión comunitaria que los académicos llevan años intentando explicar. La respuesta, incómoda para muchos, apunta en una dirección: la Iglesia mormona.
Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, hablamos con Ryan Newell, mormón nacido en Utah y residente en Cataluña desde hace ocho años, para entender desde dentro cómo funciona una comunidad que ha construido, sin Estado, lo que el Estado lleva décadas prometiendo sin conseguir.
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