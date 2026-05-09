De Canadá a Australia: ¿cómo gestionan la inmigración los países que mejor lo hacen?

La inmigración es probablemente el debate más incómodo de la política europea. En esta conversación, las posturas más comunes son la de los extremistas y la de quienes no quieren abordar ver la realidad de los hechos, pero no es tan habitual encontrar un análisis basado en datos. Unos datos, además, que apuntan en una dirección que no suele ser la más habitual, y no es otra la que engloba los matices, los fenómenos demográficos y la economía. Es decir, la perspectiva más rigurosa, frente al populismo.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Eduardo Arriero, autor de ¿Inmigrantes? Sí, pero cualificados, para analizar con números lo que rara vez se dice en los medios: que una inmigración desordenada, masiva y de baja cualificación no solo no sostiene el estado del bienestar, sino que lo pone en riesgo. Y es que la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez supone "está transmitiendo es la idea de que aquel que incumple la ley, aquel que entra en España incumpliendo la ley, va a tener un premio".

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo estadounidense The Smashing Pumpkins. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Today"

"1979"

"Bullet with Butterfly Wings"

"Disarm"