Bastos, contra la UE: "Los estados grandes benefician básicamente a las élites políticas"

Europa nunca estuvo políticamente unida y, paradójicamente, ese es el secreto de su éxito a lo largo de su historia. La diversidad, la innovación y el comercio. Resulta llamativo que quienes más invocan la herencia civilizatoria del continente sean también los más empeñados en enterrarla bajo una burocracia supranacional.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela. Acude al programa para presentar su último libro, Lo pequeño es posible. Cómo el tamaño define el futuro de una nación (Editorial Deusto), una defensa sin complejos de la descentralización política y una crítica directa a la lógica de integración que ha guiado el proyecto europeo en las últimas décadas. Y es que, según Bastos, "lo más contrario al genio de Europa es estar unida".

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo My Bloody Valentine. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"When you Sleep"

"Sometimes"

"Only Shallow"

"Soon"