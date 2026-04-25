Carlos Cuesta: "No he visto a ninguno de los que vende progresismo que lo pase mal"

El capitalismo es un modelo económico que, por sus exigencias individuales, suele recabar mala prensa. Además, es común que desde la izquierda se tomen posiciones victimistas cuando la labor del individuo que aspire a la prosperidad pasa por el sacrificio, la formación y una pizca de suerte. Mientras los discursos que señalan que la meritocracia no existe, las cifras de movilidad social demuestran que el ascensor sí que existe. Carlos Cuesta acaba de publicar su último libro en el que combate con datos y mordacidad esas ideas preconcebidas: ¡Viva el capitalismo! ¡Viva la libertad!

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, contamos con Carlos Cuesta, periodista de esRadio y Libertad Digital. Acude al programa para hablar de su último libro, ¡Viva el capitalismo! ¡Viva la libertad!, publicado por Espasa, una defensa sin complejos del sistema que más prosperidad ha generado en la historia. Además, según Cuesta, "El capitalismo es la expresión natural de la dignidad humana y es el sistema que más millones de personas ha sacado de la pobreza".

La tesis central del libro es tan sencilla como incómoda para ciertos sectores: el capitalismo no es solo un modelo económico, es la expresión natural de la dignidad humana. En el momento en que se reconoce la libertad del individuo, el acceso al capital como factor productivo y el derecho a desarrollar un proyecto propio se vuelven inevitables. Todo lo que lo limita —el Antiguo Régimen, el comunismo, el intervencionismo creciente— va en la misma dirección: arrebatar al individuo la capacidad de decidir sobre su propia vida. El comunismo lo hizo con muros y ametralladoras. El progresismo contemporáneo lo hace con regulación, subvenciones y un relato que siempre sitúa la culpa fuera del individuo.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el cantante Van Morrison. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Brown eyed girl"

"Wild Night"

"Jackie Wilson Said (I'm in Heaven When You Smile)"

"Days Like This"