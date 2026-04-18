Los mitos del sector editorial: las cifras más increíbles de la industria del libro

El mundo del libro esconde muchos elementos que suscitan interés, como la cantidad de dinero que gana un escritor, cuál es el precio de edición o la duda que todos tenemos sobre si en España se lee mucho o poco, o si los jóvenes ya no le dedican ninguna parte de su tiempo a la lectura. Y es que el sector editorial genera distintos mitos y, cuando alguien se pone a desmontar unos con otros, el resultado sorprende.

Por eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, contamos con Roger Domingo, director editorial de Deusto, Alienta y Gestión 2000, para hablar de la economía del libro desde dentro.

Roger Domingo desmonta el titular que más ruido ha hecho últimamente: que la mitad de los libros publicados en España no venden ni un ejemplar. Una afirmación que parte de una mala interpretación de los datos y que, como explica, choca frontalmente con el sentido común. En España se piden cada año unos 90.000 ISBN, pero lo que entendemos por libros —los que se encuentran en una librería— son unos 25.000. ¿Son demasiados? Es una pregunta legítima, pero tiene un sentido. Aun así, los índices de lectura siguen por debajo de la media europea. Pero la razón es sencilla: publicar es apostar. Ningún editor sabe de antemano qué libro se va a disparar las ventas o se convertirá en un éxito comercial, y por eso se publica más de lo que el mercado puede absorber, con la esperanza de que unos pocos títulos financien al resto.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo de rock alternativo estadounidense Sonic Youth. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Incinerate"

"Kool Thing"

"Bull in the Heather"

"100"