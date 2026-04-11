De los bolcheviques al wokismo: así surgen (y arrasan con todo) las revoluciones

¿Pueden predecirse las revoluciones? ¿Qué tienen en común la Revolución francesa, la rusa y los procesos de ruptura que sacuden a las sociedades occidentales de hoy? ¿Por qué todas las revoluciones, sin excepción, acaban devorando a sus hijos? Pitrim Sorokin abordó estas cuestiones en su obra más importante, La sociología de las revoluciones, que acaba de reeditar Deusto en la colección Value School del Instituto Juan de Mariana. Y dejó un conjunto de lecciones que merece rescatar para entender cómo afectan en la actualidad a Occidente.

En Economía Para Quedarte Sin Amigos, contamos con Rubén Folguera, periodista de Libertad Digital, para analizar La sociología de las revoluciones, el clásico de Sorokin. Un libro que no ha perdido vigencia y que nos permite comprender cómo funcionan estos fenómenos tan nefastos.