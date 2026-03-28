SoloFonseca: "La guerra de Ucrania nunca va a terminar"

¿Qué pasará en Irán? ¿Cambio de régimen o bunkerización? ¿Cómo terminará el conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Quién ganará en el enfrentamiento, por ahora no bélico, entre China y EEUU? Nadie tiene una respuesta para estas preguntas. Pero algunos tienen mejores pistas que otros. El futuro es impredecible, pero podemos intuir claves que nos ayuden a comprender por dónde van los tiros. Por eso, esta semana, en Economía para quedarte sin amigos, tenemos como invitado a uno de los más conocidos analistas españoles en cuestiones de política internacional: @SoloFonseca.

Con él hablaremos de los conflictos que copan los titulares en las últimas semanas. Y también sobre la posibilidad de que países como Irán, Cuba o Venezuela, experimenten procesos de apertura democrática. La caída de estos regímenes integraría a millones de personas en el circuito de consumo global, convirtiendo a estos territorios en potencias turísticas y receptoras de capital. Sería una transición de súbditos a ciudadanos plenamente integrados en un sistema de derechos y libertades. En definitiva, un motor que continúa transformando regiones enteras, donde la iniciativa privada actúa como el único antídoto eficaz frente al estancamiento del colectivismo.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico The Kooks. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Ooh La"

"Westside"

"She Moves in Her Own Way"

"Bad Habit"