Rothbard: cien años del libertario que sirve de faro a Milei

La figura de Murray Rothbard, cuyo centenario se celebra este año, emerge como un pilar fundamental para comprender la evolución de la Escuela Austríaca de economía y el nacimiento del anarcocapitalismo. Aunque figuras como Hayek o Mises gozan de mayor reconocimiento académico, Rothbard representó la sistematización más radical de la libertad individual, llevando las premisas del libre mercado hasta sus últimas consecuencias: la eliminación del Estado como institución necesaria. Su legado no solo es teórico, sino que influye directamente en movimientos políticos contemporáneos que cuestionan la legitimidad de la intervención gubernamental en todas sus facetas.

El pensamiento rothbardiano se articula en torno al principio de no agresión, una premisa ética que establece que la violencia solo es legítima en defensa propia. Bajo este prisma, cualquier acción estatal que implique coacción, desde el cobro de impuestos hasta la regulación de contratos, se percibe como una vulneración de la autopropiedad. Para esta corriente, el ser humano es dueño soberano de su cuerpo y, por extensión, del fruto de su trabajo. En consecuencia, la fiscalidad no se analiza como una herramienta de redistribución, sino como una forma de servidumbre moderna donde el individuo es obligado a entregar una parte sustancial de su esfuerzo a una organización que ostenta el monopolio de la violencia.