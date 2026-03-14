IA: cómo afectará a tu trabajo el terremoto que lo está cambiando todo

La llegada de la inteligencia artificial (IA) está marcando un punto de inflexión sin precedentes en la economía global, planteando un escenario de reconfiguración productiva que supera en velocidad a cualquier revolución tecnológica anterior. A diferencia de la Revolución Industrial, cuya asimilación llevó décadas, la actual disrupción digital se desarrolla en tiempo real, impulsada por perfiles técnicos jóvenes y a menudo ajenos a las estructuras corporativas tradicionales. Este fenómeno no solo está alterando la forma en que se ejecutan las tareas, sino que está poniendo en tela de juicio la necesidad de ciertos procesos intermedios que, hasta ahora, sostenían gran parte del empleo en sectores administrativos y de servicios.

La clave del debate económico actual no reside únicamente en la destrucción de puestos de trabajo, sino en el incremento de la productividad. Históricamente, la tecnología ha permitido que el ser humano trabaje menos horas produciendo lo mismo o más, lo que ha derivado en una reducción de la vida laboral y un aumento del tiempo de ocio. Sin embargo, la IA introduce una variable nueva: la capacidad de realizar tareas complejas de análisis de información, programación y redacción con una eficiencia que puede reducir plantillas de decenas de personas a un solo supervisor. Esta fricción de ajuste es la que genera una preocupación creciente en sectores como la traducción, la edición de textos, la arquitectura y los servicios de atención al cliente.

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, Nuria Richart y Domingo Soriano analizan cómo puede influri en nuestras vidas (y en nuestros empleos), las nuevas herramientas. Y lo hacen acompañados de un viejo conocido, Juan Manuel Sabugo, y fundador de Digita y L4H, dos empresas dedicadas a las telecomunicaciones y la domótica, y experto en nuevas tecnologías.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico The Prodigy. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Breathe"

"Firstarter"

"Invaders must die"