EEUU VS IRÁN: un exespía de la CIA nos desvela las claves del conflicto

No puede decirse que el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán nos pillase completamente por sorpresa. Pero tampoco fue algo que el mundo estuviese esperando o que pareciera inminente. No al menos en el momento en el que se produjo y de la forma en la que lo hizo.

El enfrentamiento parece desequilibrado, pero si uno mira los objetivos de unos y otros quizás el resultado final no esté tan claro. Por una parte, tenemos la evidente superioridad aérea estadounidense; por el otro, la capacidad de respuesta asimétrica y la resiliencia del ejército iraní, que ha respondido en tiempo récord con misiles a bases de EE.UU. en la región. Además, está ahí la amenaza iraní (ahora mismo, más que amenaza, certeza) de cerrar el Estrecho de Ormuz.

Este último punto es clave. Y está recibiendo la atención previsible. Porque el posible cierre (total o parcial, que esto último ya está en marcha) del estrecho de Ormuz representa una amenaza existencial para la estabilidad económica global. Por este cuello de botella transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y una quinta parte del gas natural licuado (GNL). Una interrupción sostenida podría disparar los precios del crudo por encima de los 100 o incluso 130 dólares por barril (estábamos por debajo de 70 dólares al iniciarse el conflicto), alimentando una espiral inflacionaria que encarecería drásticamente el transporte, la producción industrial y los alimentos a nivel mundial. Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, miramos hacia Irán. Y lo hacemos con un invitado excepcional: Bjorn Beam, director de análisis tecnológico y analista experto en geopolítica en Arcano Research. Beam sabe de lo que habla: perteneció durante diez años al servicio de inteligencia de la CIA de los EEUU, donde desarrolló labores operativas en países especialmente sensibles, incluyendo Corea del Norte y su programa nuclear.